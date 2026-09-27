MN - Rivera contro il Milan: "Hanno festeggiato il 125° e si sono dimenticati di invitarmi"

Gianni Rivera ha criticato l'attuale proprietà del Milan che non lo ha invitato per i festeggiamenti del 125° anniversario del club rossonero

Sabato sera, l'ex capitano e leggenda rossonera Gianni Rivera è stato ospite del Milan Club "Diavoli Etruschi" nella Sala Regia del Comune di Viterbo per incontrare diversi tifosi rossoneri di varie generazioni. Al termine dell'evento, in cui si è lasciato spazio ai ricordi belli e anche commoventi, il Golden Boy si è prestato alla redazione di MilanNews.it per un'intervista esclusiva. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni di Rivera sull'attuale proprietà milanista.

IL MILAN SI È DIMENTICATO DI INVITARMI AL 125°

Il commento di Gianni Rivera sul Milan di oggi e in particolare sulla proprietà americana rossonera: "Il Milan non lo seguo più come prima da quando sono arrivati gli americani, mi sono preoccupato per il bene del Milan e vedo che le cose non vanno come andavano una volta. Faccio fatica a seguirlo. Hanno festeggiato una data importante (il riferimento è ai festeggiamenti dei 125 anni del club, ndr) e si sono dimenticati di invitarmi, perché non conoscono il calcio”.