Pavlovic, c'è aria di rinnovo e adeguamento: dialoghi in corso con il Milan

Il Milan e Strahinja Pavlovic sono in contatto per trovare l'accordo di un rinnovo con adeguamento per il centrale serbo

Dopo le lunghe settimane di calciomercato, con la stagione che è iniziata e che ogni trattativa si porta via, il Milan sta cominciando a pensare al capitolo rinnovi di contratto. Tra i primi nomi della lista da sistemare c'è sicuramente quello del difensore serbo Strahinja Pavlovic che il club rossonero vuole tentare di blindare al più preso con un prolungamento e un adeguamento del contratto in essere.

MILAN-PAVLOVIC: RINNOVO E ADEGUAMENTO

Come viene riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan e Pavlovic sono al lavoro per studiare un rinnovo e adeguamento del contratto del centrale serbo. Al momento l'accordo prevede una scadenza nel 2028 con l'opzione di un ulteriore anno. Il club però non vuole aspettare, anche perchè nel corso dell'ultima estate si sono fatte avanti alcune squadre il cui interessamento, però, è stato rispedito al mittente. L'ideale è blindare Pavlovic con un contratto fino al 2031, dunque prolungarlo di due anni, e contestualmente raddoppiare lo stipendio fino a 3 milioni di euro più bonus. Dal canto suo il giocatore si trova benissimo al Milan e a Milano. I dialoghi sono in corso.

PAVLOVIC, PILASTRO DEL MILAN

L'esperienza di Strahinja Pavlovic al MIlan è stata un crescendo. Al suo arrivo non ha convinto tutti e ha pagato parecchio la confusione gestionale del primo anno con il doppio allenatore portoghese alla guida, prima Fonseca e poi Conceiçaò: addirittura a gennaio 2025, dopo sei mesi dal suo arrivo, era stato vicino alla cessione in Turchia. Il serbo ha saputo pazientare e lavorare sui suoi punti deboli. La scorsa stagione Massimiliano Allegri e la sua difesa abbottonata gli hanno fatto molto bene dal punto di vista tattico: si è preso la titolarità con costanza. E anche quest'anno con Amorim è sempre in campo, l'unico insieme a De Winter in questo avvio di stagione. È riuscito anche ad adattare le sue caratteristiche al gioco del tecnico portoghese che lo considera una pedina imprescindibile.