Il Milan non ha mollato Gonçalo Inacio e ci riproverà a gennaio: pronti 40 milioni

Dopo averci provato in estate, a gennaio il Milan tornerà alla carica per Gonçalo Inacio. Per Amorim sarebbe perfetto per migliorare la difesa rossonera

Dopo Gila e Diawara, Ruben Amorim aveva chiesto anche un alto rinforzo in difesa durante l'estate e aveva in mente un obiettivo ben preciso, vale a dire Gonçalo Inacio, giocatore classe 2001 dello Sporting Lisbona che è sempre stato in cima alla lista dei desideri del neo tecnico milanista. I rossoneri ci hanno provato a giugno e soprattutto nelle ultime ore del mercato estivo, ma il tentativo non è andato a buon fine.

IL MILAN CI RIPROVA: PRONTI 40 MILIONI PER INACIO

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che l'affare non è andato in porto in quanto lo Sporting, che aveva accettato i 40 milioni di euro messi sul piatto dal Milan, non era riuscito poi a trovare un sostituto all'altezza e così ha bloccato la partenza di Gonçalo Inacio. In via Aldo Rossi non lo hanno però mollato, anzi sono pronti a riprovarci concretamente anche a gennaio quando la priorità del Diavolo sarà prendere un nuovo centrale di difesa. I rossoneri offriranno gli stessi 40 milioni che avevano proposto a fine agosto, con la speranza che il club portoghese questa volta dia il suo via libera definitivo visto che avrà ora diverse settimane per prendere il suo sostituto.

AMORIM E LA GRANDE STIMA PER INACIO. I DUE HANNO ANCHE LO STESSO AGENTE

Amorim apprezza moltissimo Inacio e ritiene che abbia tutte le qualità tecniche per migliorare il reparto arretrato del suo Milan. L'allenatore milanista lo conosce bene dato che è stato lui a lanciarlo in prima squadra nella stagione 2020-2021 quando era sulla panchina dello Sporting. Nel frattempo, Gonçalo è cresciuto ed è diventato il capitano e un punto fermo della squadra biancoverde. I due condividono anche lo stesso agente e chissà che questo non possa favorire ancora di più il suo trasferimento in rossonero.