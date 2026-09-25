Corsa, sacrificio e gioco per la squadra. Ma al Milan servono anche i gol di Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos sta lavorando tanto per la squadra, ma sta faticando parecchio a tirare in porta. Il Milan ha bisogno in fretta anche dei suoi gol

Dopo essere stato pagato oltre 70 milioni di euro per prenderlo dal PSG, le aspettative intorno a Gonçalo Ramos era altissime. In particolare i tifosi milanisti credevano di aver preso un attaccante in grado di assicurare almeno 20-25 gol in un campionato, ma dopo cinque giornate è fermo a quota uno. Nessuna bocciatura, che sia chiaro, ma il portoghese sta mettendo in mostra finora altre carattiristiche come corsa, voglia di lottare e sacrificarsi e tanto lavoro per i compagni.

OK IMPEGNO, CORSA E SACRIFICIO, MA IL MILAN HA BISOGNO ANCHE DEI GOL DI RAMOS

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Ramos si sta dimostrando un grande uomo squadra, ma sta faticando parecchio a concludere in porta, cosa che non ha mai fatto nemmeno una volta nelle ultime quattro partite giocate dal Diavolo. L'ex PSG è stato preso per curare il mal di gol del Milan, ma se non tira in porta sarà davvero difficile per lui assicurare un bottino realizzativo importante. Ovviamente la colpa non è solo sua, ma di tutta la squadra che dovrebbe aiutarlo a giocare più vicino alla porta. L'impegno, il sacrificio, la voglia di dialogare con i compagni e la corsa (è il rossonero che ha corso di più nelle prime cinque giornate di campionato) non mancano, Ruben Amorim e i suoi compagni di squadra hanno però bisogno presto anche dei suoi gol.

RENDIMENTO RAMOS: AMORIM NON È PREOCCUPATO

Lo sa benissimo anche l'allenatore portoghese che non è comunque preoccupato: "È normale, Ramos lavora sodo, i gol arriveranno. Ha già segnato, ha già fornito un assist e soprattutto si impegna molto per la squadra. Oggi gli siamo stati più vicini ed è per questo che ha giocato meglio. Quindi, è una combinazione di entrambi i fattori, ma sono molto contento di Ramos" le parole dell'allenatore rossonero dopo il 3-0 al Lecce.