Athekame strizza l'occhio al Milan: prestazioni top e dichiarazione di intenti chiarissima

Zachary Athekame ha sfruttato alla grande l'inizio del suo prestito al Lione: l'idea è riconquistarsi il Milan, come lui stesso ha dichiarato

Dei sette giocatori che il Milan ha ceduto in prestito nel corso dell'ultima estate, sicuramente Zachary Athekame è quello che su cui il club spera ancora di avere un progetto. Il laterale svizzero farà 22 anni a dicembre e nel suo primo anno in Serie A è oggettivamente cresciuto con il passare del tempo. Inoltre è stato ceduto a titolo temporaneo senza possibilità di riscatto, segno che il club rossonero aveva intenzione di mandarlo via per farlo crescere. Al Lione l'inizio è stato travolgente: se il buongiorno si vede dal mattino...

ATHEKAME TOP AL LIONE

Per far proseguire la crescita di Zachary Athekame in un contesto competitivo e di primo livello, il Milan ha scelto di cederlo in prestito al Lione di mister Fonseca. Non essendoci opzioni d'acquisto, l'intento del club rossonero sembra proprio quello di voler vedere la crescita dello svizzero tra poco meno di un anno al termine della stagione. Per il momento l'inizio di Athekame è stato travolgente in Francia, tanto che è già titolare inamovibile del club e idolo dei tifosi. È sceso in campo sei volte tra Ligue 1 e qualificazioni di Champions League: in queste partite ha trovato 2 gol e 2 assist, tutti in campionato e giocando tutti i minuti disponibili del torneo domestico fin qui.

ATHEKAME VUOLE IL MILAN

Questo rendimento molto elevato gli è valso la chiamata di Murat Yakin nella Nazionale della Svizzera maggiore. In passato l'aveva solo assaggiata e aveva anche sperato di rientrare tra i convocati del Mondiale, finendo invece nella lista dei primi sostituti. In un'intervista concessa a RSI in queste ore ha commentato così l'esclusione: "È stata una delusione. Poi sono stato il primo tifoso della squadra ed è incredibile il percorso fatto dalla Svizzera". Sempre nella stessa chiacchierata, però, Athekame ha parlato in toni positivi della sua stagione al Milan e del suo momentaneo addio: "Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, più tattico. Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato con il nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia". Quindi lo svizzero ha messo bene in chiaro le cose sul suo futuro, che si augura sia a tinte rossonere: "A Milano mi sono trovato molto bene, sono un giocatore del Milan. Ora sono a Lione, ma vorrei tornare". Vedremo se Athekame continuerà così e si meriterà una nuova chance al Milan. Solo il tempo lo dirà.