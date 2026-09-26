Ex DS Spezia: "Chiesti alla mamma di Comotto: «Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?». Poi Allegri..."
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L'ex DS dello Spezia spende belle parole per il talento classe 2008 del Milan Christian Comotto
L'ex direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha parlato a Gianlucadimarzio.com di diversi talenti valorizzati negli ultimi anni, tra cui anche Christian Comotto del Milan. Queste le sue parole sul centrocampista classe 2008.
"Andai alla finale di Coppa Italia Primavera col Cagliari e chiesi a sua mamma: 'Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?'. È un 2008 ma ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano. Tra maggio e giugno 2025 avevamo già l'accordo, ma il Milan ha voluto portarlo in tournée per farlo conoscere ad Allegri, che lo ha ritenuto un giocatore importante".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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