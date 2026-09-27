Cisse: "Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in U21 tutto quello che sto imparando"

Dal ritiro dell'U21 Cisse parla di come l'esperienza al Milan lo stia facendo crescere

“Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale Under 21 tutto quello che sto imparando. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede”. Alphadjo Cisse parla dal ritiro di Tirrenia, dove è a lavoro con i compagni della nazionale Under 21 di Silvio Baldini per preparare le prossime sfide di qualificazione agli Europei 2027.

Il giovane rossonero ha segnato una tripletta nell'amichevole contro l'Empoli Primavera e si prepara per Armenia-Italia U21, prevista per giovedì 1 ottobre alle ore 18.30. Con lui ci saranno anche Bartesaghi e Camarda.