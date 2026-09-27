Cisse: "Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in U21 tutto quello che sto imparando"
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Dal ritiro dell'U21 Cisse parla di come l'esperienza al Milan lo stia facendo crescere
“Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale Under 21 tutto quello che sto imparando. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede”. Alphadjo Cisse parla dal ritiro di Tirrenia, dove è a lavoro con i compagni della nazionale Under 21 di Silvio Baldini per preparare le prossime sfide di qualificazione agli Europei 2027.
Il giovane rossonero ha segnato una tripletta nell'amichevole contro l'Empoli Primavera e si prepara per Armenia-Italia U21, prevista per giovedì 1 ottobre alle ore 18.30. Con lui ci saranno anche Bartesaghi e Camarda.
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