Croazia, Bilic: "Per noi Modric è tutto in termini di stabilità e ritmo"

Il CT Bilic elogia pubblicamente Luka Modric, in gol contro la Cechia

Il CT della Croazia Bilic ha commentato così la prestazione di Modric e Kovacic contro la Cechia. I due centrocampisti sono stati tra i migliori in campo, con il rossonero che ha anche trovato il gol del vantaggio iniziale: "Non mi piace fare nomi... Loro si conoscono da tanto tempo, come se fossero gemelli. Per noi Luka è tutto in termini di stabilità e ritmo. Kovačić, non c'è nessuno come lui al mondo, non c'è giocatore che non sappia dribblare".

Ora la prossima partita della Croazia sarà contro la Spagna, martedì 29 settembre. Bilic annuncia: "Sicuramente apporteremo dei cambiamenti perché dobbiamo essere prudenti. Ci sono giocatori di qualità, tutti avranno la loro occasione e meritano di giocare. Il nostro obiettivo è schierare la migliore formazione possibile, pensando alle prossime partite".