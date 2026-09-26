Athekame show anche in nazionale. Esordio da titolare con la Svizzera e subito assist

L'avvio di stagione di Zachary Athekame è più che ottimo: il terzino, passato al Lione in prestito secco in estate, continua a fare molto bene anche con la Svizzera dopo aver stupito tutti in Ligue 1. Oggi è arrivato l'esordio da titolare con la nazionale elvetica ed ha messo la sua firma nel netto 3-0 contro il Montenegro. Assist per il primo gol di Amdouni con un cross rasoterra dal lato destro dell'area, poi entra anche nel terzo gol svizzero con un passaggio ancora per Amdouni.

Difficile classificarlo come assist visto che il compagno controlla al limite, scarta un avversario e poi entra in area per piazzarla di sinistro. In ogni caso la prestazione del terzino di proprietà del Milan è stata ottima. Novanta minuti in campo da titolare anche per Ardon Jashari, che ha affiancato Freuler in mediana.