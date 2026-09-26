Musah titolare in USA-Perù. E indosserà la maglia numero 10

Musah titolare in USA-Perù. E indosserà la maglia numero 10
Oggi alle 22:12News
di Manuel Del Vecchio

Dopo un anno in prestito all'Atalanta in chiaroscuro, Yunus Musah in estate è tornato a Milanello con la valigia in mano; Amorim gliel'ha fatta disfare e gli ha regalato minuti di gioco importanti. Il centrocampista ha preso la palla al balzo, anche se gli evidenti limiti tecnici e decisionali rimangono, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel centrocampo rossonero in questo avvio di stagione.

Le prestazioni col Milan gli hanno permesso di riguadagnare il posto in Nazionale: questa sera parte titolare nella sfida amichevole contro il Perù ed indosserà la maglia numero 10 degli USA.