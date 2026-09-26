Primo Piano Capitolo infortuni, per ora Amorim ed il suo staff vanno alla grande. Ma ora arriva il primo banco di prova

Capitolo infortuni, come se la cava Amorim? A breve il primo vero banco di prova

Nonostante ci sia quasi timore nell'affrontare l'argomento, spesso anche all'interno degli stessi club, - con la scaramanzia che a volte sfocia nel fastidio per l'aver fatto notare determinate cose - è sempre importante parlare della situazione infortuni delle varie squadre. Il Milan negli ultimi anni non ha mai avuto situazioni particolarmente felici, se non nell'annata con Fonseca e Conceiçao. Tra gli ultimi anni di Pioli e quello di Allegri c'è stato questo problema ricorrente dei problemi muscolari che hanno segnato in negativo le stagioni. Ad esempio l'anno scorso i rossoneri, nonostante la mancanza dell'impegno europeo, hanno subito 31 infortuni totarli durante la stagione. In quella precedente, in cui si è giocata la Champions, si è arrivati a quota 33. Nell'utlima di Pioli, la 23/24, addirittura 40.

Inutile dire che parte del lavoro di Amorim passa anche da questo aspetto e il portoghese ha fatto capire fin da subito che ci tiene particolarmente ad avere dei calciatori in forma, prestando sempre massima attenzione ai carichi di lavoro, al livello di stress fisico, all'età del singolo e al suo storico infortuni. Da qui, in queste prime sei partite ufficiali, i continui cambi alla formazione ufficiali e le continue rotazioni. Amorim vuole una squadra capace di essere sempre al 100% fisicamente per poter giocare un certo tipo di calcio, e di conseguenza questo ragionamento può avere un forte impatto anche sulla questione infortuni. Nei suoi anni allo Sporting è stato certosino e lo stesso ha provato a fare allo United: in Portogallo ha avuto un numero di infortunio assolutamente in media, se non inferiore, mentre in Inghilterra ha contribuito ad abbassare leggermente la media dei Red Devils, che per anni hanno avuto il record negativo del campionato.

Per ora al Milan non c'è stato nulla da segnalare: Pulisic si è fatto male al Mondiale, Gila ha avuto un leggero problema durante la preparazione e Gabbia ha avuto questa infiammazione alla caviglia che è ormai passata. Vedremo cosa succederà alla ripresa dopo le nazionali, quando ci sarà in media una partita ogni 3-4 giorni

GLI INFORTUNI NELLA STAGIONE 2025/26 CON ALLEGRI

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

GLI INFORTUNI NELLA STAGIONE 2026/27 CON AMORIM

1. Pulisic - Edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone, dall’8 luglio al 21 agosto. 44 giorni out durante il precampionato.

2. Gila - risentimento al retto femorale destro, dal 25 luglio al 12 agosto. 18 giorni out durante il precampionato.

3. Gabbia - problemi alla caviglia, dal 1 all’11 settembre. 10 giorni out e 1 partita saltata.