Milan, in arrivo un nuovo dirigente per il mercato. A gennaio caccia ad un difensore, ma non solo

Cardinale vuole inserire nel Milan un direttore sportivo o un Head of Football che dovrà lavorare a stretto contatto con Amorim

Manca ancora un po' all'apertura del mercato di gennaio (in programma il 2 gennaio, ma i club di Serie A hanno chiesto di anticiparla 28 dicembre), ma a Casa Milan si sta già iniziando a fare le prime valutazioni su dove e come intervenire per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Ruben Amorim.

MILAN, IN ARRIVO UN NUOVO DIRIGENTE PER IL MERCATO

Una novità importante emersa negli ultimi giorni è che presto il tecnico portoghese potrebbe avere un nuovo interlocutore per programmare la campagna acquisti invernale: come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, infatti, Gerry Cardinale, che vuole migliorare l'assetto societario del suo Milan, punta ad inserire nelle prossime settimane nell'organigramma milanista un direttore sportivo o un Head of Football che dovrà lavorare a stretto contatto con Amorim e preparare con lui le strategie di mercato per puntellare la squadra rossonera a gennaio.

MERCATO DI GENNAIO: GLI OBIETTIVI DEL MILAN

La priorità sarà prendere un nuovo difensore centrale. E il nome più caldo e che piace di più in via Aldo Rossi è sempre quello di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che il Diavolo ha seguito a lungo già in estate. A fine agosto i rossoneri avevano anche trovato un accordo con i portoghesi per 40 milioni di euro, ma la partenza del classe 2001 venne bloccata perchè il club biancoverde non era riuscito a trovare un sostituto all'altezza. Ma il difensore potrebbe non essere l'unico innesto durante il mercato di riparazione: il Milan sta infatti valutando il da farsi anche a centrocampo e sulla fascia sinistra, dove spesso Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi sono in difficoltà.