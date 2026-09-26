Moreira bene anche con il Belgio ma a sinistra continua a convincere di più
Quasi due settimane dopo il suo ingresso in campo travolgente con il quale ha rimontato la Lazio con una doppietta in due minuti, il calciatore rossonero Diego Moreira è tornato allo stadio Olimpico, questa volta con la maglia del Belgio e calcando la fascia opposta rispetto a quella occupata con il Milan, quella destra. Anche ieri una prova buona anche se continua a convincere maggiormente a sinistra.
MOREIRA BENE ANCHE CON IL BELGIO
Per i tifosi del Milan l'interesse maggiore della partita di ieri tra Italia e Belgio - prima giornata della UEFA Nations League che si è giocata all'Olimpico di Roma e che è stata vinta dai Diavoli Rossi di Mark van Bommel - è stato sicuramente vedere Diego Moreira in campo dal primo minuto. Il calciatore rossonero è stato schierato a destra nel tridente titolare e soprattutto nella prima mezz'ora di gioco è stato uno dei grandi protagonisti della formazione belga. Il numero 22 rossonero è stato coinvolto nelle diverse azioni offensive dei primi 45 minuti e ha messo sotto stress la fascia sinistra azzurra. Poco prima dell'ora di gioco, dopo aver ricevuto anche un cartellino giallo, Moreira è stato sostituito.
BENE MA MOREIRA CONVINCE PIÙ A SINISTRA
Come detto la prestazione di Moreira è stata assolutamente degna di nota, anche la Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel voto in pagella. Allo stesso tempo va sottolineato come, rispetto a quanto visto anche con il Milan nelle sue prime uscite, il belga sembra essere più convincente sulla fascia sinistra. Con la Lazio ma anche contro Benfica e soprattutto contro il Lecce (pur giocando più avanti), sul lato sinistro Moreira è riuscito a sprigionare meglio la sua esplosività: è apparso semplicemente più in palla. E il fatto che questa sensazione, pur giocando una buona partita, sia stata confermata anche con il Belgio, sembra essere un'indicazione importante a livello generale sulla sua posizione in campo da qui in avanti.
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