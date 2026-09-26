Moreira bene anche con il Belgio ma a sinistra continua a convincere di più

Diego Moreira ben figura con il Belgio nella vittoria contro l'Italia in Nations League: convince comunque di più a sinistra

Quasi due settimane dopo il suo ingresso in campo travolgente con il quale ha rimontato la Lazio con una doppietta in due minuti, il calciatore rossonero Diego Moreira è tornato allo stadio Olimpico, questa volta con la maglia del Belgio e calcando la fascia opposta rispetto a quella occupata con il Milan, quella destra. Anche ieri una prova buona anche se continua a convincere maggiormente a sinistra.

MOREIRA BENE ANCHE CON IL BELGIO

Per i tifosi del Milan l'interesse maggiore della partita di ieri tra Italia e Belgio - prima giornata della UEFA Nations League che si è giocata all'Olimpico di Roma e che è stata vinta dai Diavoli Rossi di Mark van Bommel - è stato sicuramente vedere Diego Moreira in campo dal primo minuto. Il calciatore rossonero è stato schierato a destra nel tridente titolare e soprattutto nella prima mezz'ora di gioco è stato uno dei grandi protagonisti della formazione belga. Il numero 22 rossonero è stato coinvolto nelle diverse azioni offensive dei primi 45 minuti e ha messo sotto stress la fascia sinistra azzurra. Poco prima dell'ora di gioco, dopo aver ricevuto anche un cartellino giallo, Moreira è stato sostituito.

BENE MA MOREIRA CONVINCE PIÙ A SINISTRA

Come detto la prestazione di Moreira è stata assolutamente degna di nota, anche la Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel voto in pagella. Allo stesso tempo va sottolineato come, rispetto a quanto visto anche con il Milan nelle sue prime uscite, il belga sembra essere più convincente sulla fascia sinistra. Con la Lazio ma anche contro Benfica e soprattutto contro il Lecce (pur giocando più avanti), sul lato sinistro Moreira è riuscito a sprigionare meglio la sua esplosività: è apparso semplicemente più in palla. E il fatto che questa sensazione, pur giocando una buona partita, sia stata confermata anche con il Belgio, sembra essere un'indicazione importante a livello generale sulla sua posizione in campo da qui in avanti.