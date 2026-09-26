Moreira promosso dalla Gazzetta: la sua pagella dopo Italia-Belgio
Il Belgio di Mark van Bommel ieri sera si è presentato all'Olimpico e ha dominato la nuova Italia di Mancini che, come era lecito aspettarsi, ha una lunga strada davanti a sè per provare a ritornare ai vertici del calcio europeo e mondiale. Nella formazione dei Diavoli Rossi dal primo minuto è partito anche il rossonero Diego Moreira, schierato a tutta fascia sulla corsia destra. In generale una buona prova del calciatore del Milan, sostituito poco prima dell'ora di gioco dal suo tecnico.
MOREIRA, LA PAGELLA DELLA GAZZETTA DOPO ITALIA-BELGIO
Al termine della gara è stato difficile trovare un giocatore insufficiente nella formazione del CT van Bommel. La notizia è che Diego Moreira è stato giudicato uno dei migliori nelle pagelle a cura della Gazzetta dello Sport. Il milanista è stato premiato con 6.5 e con questo giudizio: "In questo stadio si è preso la scena: due gol alla Lazio e copertina italiana strameritata. All’Olimpico fa il suo perché sfrutta le amnesie di chi gli sta davanti e sfrutta i “buchi” aperti da Calafiori".
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