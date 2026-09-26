Nigeria-Madagasar 2-1, Chukwueze in campo 61': il ct Chelle spiega perchè lo ha sostituito

Dopo la vittoria della sua squadra contro il Madagascar, il ct della Nigeria ha spiegato che ha deciso di sostituire Chukwueze al 61' per motivi tattici

La Nigeria ha battuto 2-1 il Madagascar nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa D'Africa. Samuel Chukwueze è partito titolare ed è rimasto in campo per 61' prima di essere stato sostituito da Moses Usor, attaccante del LASK che ha segnato poi il gol vittoria al 65'. Dopo la partita, parlando con i giornalisti, il ct Eric Chelle ha spiegato prchè ha deciso di togliere dal campo dopo un'ora di gioco l'esterno del Milan:

"È stata una decisione tattica perché, come sapete, ha concluso bene il primo tempo. Ho pensato che fosse un po' stanco e volevo portare un po' di energia alla squadra" le sue parole riportate da Daily Post Nigeria. Il prossimo impegno della nazionale nigeriana è martedì contro la Guinea-Bissau.