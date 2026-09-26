Nigeria-Madagasar 2-1, Chukwueze in campo 61': il ct Chelle spiega perchè lo ha sostituito
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Dopo la vittoria della sua squadra contro il Madagascar, il ct della Nigeria ha spiegato che ha deciso di sostituire Chukwueze al 61' per motivi tattici
La Nigeria ha battuto 2-1 il Madagascar nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa D'Africa. Samuel Chukwueze è partito titolare ed è rimasto in campo per 61' prima di essere stato sostituito da Moses Usor, attaccante del LASK che ha segnato poi il gol vittoria al 65'. Dopo la partita, parlando con i giornalisti, il ct Eric Chelle ha spiegato prchè ha deciso di togliere dal campo dopo un'ora di gioco l'esterno del Milan:
"È stata una decisione tattica perché, come sapete, ha concluso bene il primo tempo. Ho pensato che fosse un po' stanco e volevo portare un po' di energia alla squadra" le sue parole riportate da Daily Post Nigeria. Il prossimo impegno della nazionale nigeriana è martedì contro la Guinea-Bissau.
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