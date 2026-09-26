Che serata per Modric: gol, record, standing ovation e la Croazia vince
MilanNews.it
Un'altra serata da incorniciare nella carriera da campione di Luka Modric
Fino a ieri era in forse per un attacco febbrile - ha pure saltato la conferenza stampa prepartita - questa sera è diventato il marcatore più anziano della storia della Croazia con un destro dal limite ad incrociare. Luka Modric riesce ad essere decisivo ad alti livelli anche a 41 anni. E glielo riconoscono tutti: al minuto 76 è stato sostituito e ha ricevuto la standing ovation di tutta l'Eden Arena di Praga.
Tanta Serie A in Cechia-Croazia 1-2 di questa sera: oltre a Modric è andato in gol, quello decisivo, anche Mario Pasalic su assist di Perisic.
41-year-old Luka Modrić still scoring stunners on the international stage 🪄🇭🇷 pic.twitter.com/z2t4YS2QAt— B/R Football (@brfootball) September 26, 2026
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Milan-Gonçalo Inacio: lo Sporting aveva accettato i 40 milioni del Diavolo, ecco perchè l'affare non è andato in porto a fine agosto
2 Quando Cassano diceva: "Non ho problemi con Allegri, solo che non mi piace come allena. Non mi parla più? E che me ne frega"
3 Pellegatti: "Ho detto che prima o poi van Dijk arriverà: non era un nome tirato in aria tanto per dire"
4 Ex DS Spezia: "Chiesi alla mamma di Comotto: «Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?». Poi Allegri..."
10:38 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
Primo Piano
Milan, la fascia sinistra è ancora senza padrone. Estu titolare ma non convince appieno, Bartesaghi scalpita e Moreira...
Primo PianoCapitolo infortuni, per ora Amorim ed il suo staff vanno alla grande. Ma ora arriva il primo banco di prova
Primo PianoESCLUSIVA MN - Brambati: "De Winter e Jashari devono alzare l'asticella e dimostrare di essere da Milan. Ramos criticato ma è un grande attaccante"
Luca SerafiniScesi Furlani e Ibrahimovic, si affolla il carro di Cardinale. Krosche è una buona idea. Dopo la sosta, ripartire da 11 titolari. Sparire in Arabia
Franco OrdineCalendario di ottobre: se il Milan uscirà vivo accendete un cero a Sant’Andrea. Amorim: attento al bacio della morte
Carlo PellegattiAmorim, umile quindi intelligente. Alla vigilia dell’esame di maturità. Brutto calendario. La solita sfortuna. Giorgio Furlani, addio!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com