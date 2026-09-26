Che serata per Modric: gol, record, standing ovation e la Croazia vince

Un'altra serata da incorniciare nella carriera da campione di Luka Modric

Fino a ieri era in forse per un attacco febbrile - ha pure saltato la conferenza stampa prepartita - questa sera è diventato il marcatore più anziano della storia della Croazia con un destro dal limite ad incrociare. Luka Modric riesce ad essere decisivo ad alti livelli anche a 41 anni. E glielo riconoscono tutti: al minuto 76 è stato sostituito e ha ricevuto la standing ovation di tutta l'Eden Arena di Praga.

Tanta Serie A in Cechia-Croazia 1-2 di questa sera: oltre a Modric è andato in gol, quello decisivo, anche Mario Pasalic su assist di Perisic.