Milan, la fascia sinistra è ancora senza padrone. Estu titolare ma non convince appieno, Bartesaghi scalpita e Moreira...

Il curioso caso di Pervis Estupinan, tra aspettative, percepito, errori e compiti in campo. L'ecuadoregno è nella ristretta cerchia dei giocatori che hanno deciso un Derby - l'anno scorso il suo sinistro sotto l'incrocio ha determinato l'1-0 del girone di ritorno - ma ha un rapporto decisamente conflittuale con i tifosi, anche a causa di alcuni errori ripetuti. Magari troppo evidenziati, ma comunque presenti. Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, sottolinea come il primo gol subito dal Milan contro la Lazio è solo l'ultimo episodio, con Cancellieri che lo anticipa serenamente senza che Pervis se ne accorgesse. Amorim lì non aveva usato mezzi termini: fuori all'intervallo e dentro uno scalpitante Diego Moreira.

Eppure l'ex Brighton gioca prativamente sempre: è stato titolare in quattro partite di campionato su cinque (Torino, Juve, Lazio e Lecce). Il motivo? Tattico e di caratteristiche. In attesa di capire se Moreira potrà avere un futuro su quella fascia la scelta ricade tra Pervis e Bartesaghi, e al momento Amorim premia l'ecuadoregno. Ha giocato in Premier, ha più esperienza e per caratteristiche può venire anche a giocare dentro il campo. Bartesaghi ha qualche soluzione in meno al momento, anche se l'anno scorso ha dimostrato di crossare di più (nella scorsa stagione 1,51 cross riusciti a partita contro gli 0,69 di Estupinan).

Tutti si aspettano che presto o tardi Moreira si impossessi della fascia sinistra, ma bisogna considerare anche la possibile novità tattica di Amorim, si legge su gazzetta.it. Contro il Lecce il Portoghese ha proposto un inedito 4-4-2/4-4-1-1, con Estupinan che è tornato nella posizione di terzino sinistro, suo ruolo naturale. Il tecnico ha fatto intendere che si è trattato di un cambiamento situazionale e che il 3-4-2-1 non è di certo accantonato, tutt'altro. Ma con la difesa a 4 è ovvio che la scelti torni ad essere tra Estupinan e Bartesaghi, con Moreira destinato a calpestare zolle decisamente più offensive.

Durante questa sosta nessuno dei tre è rimasto a Milanello, e il primo a tornare sarà Bartesaghi, che ha l'ultimo impegno con l'U21 nella giornata di lunedì 5 ottobre. Avrà più tempo per lavorare con Amorim e riuscire a convincerlo, visto che in questo avvio di stagione ha visto il campo molto meno rispetto al compagno. Quel che è certo è che con il dittico Serie A-Europa League del prossimo periodo saranno coinvolti tutti senza distinzione.