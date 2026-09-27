Corsa scudetto, Bergomi: "In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela"
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Beppe Bergomi parla della possibile corsa scudetto di quest'anno in Serie A
Arrivati alla prima sosta per le nazionali la classifica di Serie A è ancora decisamente corta, ma qualche piccola indicazione su chi può giocarsela per lo scudetto probabilmente è arrivata. Giuseppe Bergomi, intervistato dal Corriere dello Sport, parte dal Como di Fabregas ma poi allarga il discorso a tutte le altre:
"Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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