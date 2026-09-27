Milan, salta il panel di Cardinale al Festival dello Sport a Trento

Gerry Cardinale non può più partecipare all'incontro previsto per sabato 3 ottobre a Trento. Ci sarà invece Mario Gila

C'è un cambio di programma per quanto riguarda la prossima edizione del Festival dello Sport di Trento, organizzata come sempre da La Gazzetta dello Sport. Il 3 ottobre ci sarebbe dovuto essere un panel con Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird. Il businessman statunitense ha dato però forfait all'ultimo e non potrà partecipare alla manifestazione a causa di alcuni imprevisti lavorativi.

Il palinsesto è stato già rimodulato: il 3 ottobre ci sarà comunque un evento che potrà suscitare l'interesse dei tifosi del Milan. Alle ore 18, presso il Teatro Sociale, ci sarà Mario Gila nel panel "Grinta Milan". Il difensore è stato prelevato in estate dalla Lazio per circa 27 milioni di euro e ha dimostrato di essere fin da subito un giocatore di livello molto alto. Lo spagnolo sarà accompagnato dalla giornalista della Gazzetta Alessandra Gozzini.

Durante i quattro giorni del festival ci saranno poi altri incontri che potrebbero interessare i tifosi rossoneri:

Giovedì 1° ottobre, ore 12:30: Demetrio Albertini.

Giovedì 1° ottobre, ore 21:00: Gianni Rivera.

Venerdì 2 ottobre, ore 14:00: Fabio Capello.

Venerdì 2 ottobre, ore 16:30: Oliver Bierhoff.

Sabato 3 ottobre, ore 10:00: Capello, Boban, Di Canio.

Sabato 3 ottobre, ore 11:30: Alexandre Pato.

Domenica 4 ottobre, ore 15:00: Gennaro Gattuso.