Walter Novellino esprime la sua gratitudine al Milan per come lo aiutò con la figlia

Le emozioni di Walter Novellino nel ricordare come il Milan gli stette accanto in occasione di un problema che ebbe la figlia

Walter Novellino, da giocatore, ha segnto un'epoca di passaggio per il Milan. In quattro stagioni con la maglia rossonera è passato dall'euforia per la vittoria dello Scudetto della stella, all'incredulità per la retrocessione in Serie B: rimase e contribuì a riportare il Diavolo in Serie A. Degli anni milanesi però ricorda anche come il Milan rimase accanto alla sua famiglia in occasione di un grave problema che ebbe la figlia Michela di pochi mesi. Novellino lo ha raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il ricordo emozionato di Walter Novellino, per cui è grato al Milan: "Michela, la nostra primogenita. Aveva pochi mesi, batté la testa sullo spigolo di un comodino. Venne operata a Pavia, si salvò, ma il colpo limitò la sua capacità di parlare, ne compromise il linguaggio. È autonoma, ma si esprime in un modo tutto suo, scherzando la chiamiamo la tedesca. Ringraziamo Dio per avercela mandata, ha unito ancora di più la nostra famiglia. Non smetterò mai di essere grato al Milan e a Liedholm: per mesi mi permisero di rimanere in ospedale con Michela a Pavia fino al giovedì, andavo a Milanello il venerdì. Un’umanità encomiabile. Abbiamo un’altra figlia, Valentina: lei lavora a banca Mediolanum"