MN - Gianni Rivera ricorda Franco Baresi e Sandro Mazzola

Gianni Rivera, Golden Boy ed ex capitano del Milan, ha ricordato i suoi ex compagni e amici Franco Baresi e Sandro Mazzola

Nel giro di pochi mesi il calcio italiano ha perso due delle sue leggende più illustri. A fine luglio ci ha lasciato il Capitano Franco Baresi, bandiera rossonera e campione senza tempo del calcio mondiale. Settimana scorsa invece è scomparso Sandro Mazzola, storico capitano e numero 10 dell'Inter. Gli omaggi per questi due grandi calciatori si stanno sprecando e sembra che non finiscano mai. Ultimo pensiero in ordine cronologico quello di Gianni Rivera, intervistato in esclusiva a MilanNews.it, a margine dell'evento del Milan Club "Diavoli Etruschi".

Il pensiero di Gianni Rivera per Franco Baresi e Sandro Mazzola: "Un ricordo di Franco? Tutta la sua vita. Quando è arrivato al Milan era un po' più giovane di me, era bravissimo nel suo ruolo, soprattutto perché ha iniziato da giovanissimo nel ruolo di libero che non era facile a quell’età. Ma Franco, di cui ho un ottimo ricordo, era talmente bravo che è riuscito a diventare un punto fermo. Per quanto riguarda Sandro sapevo da tempo che non stava bene, ma è stata un’amicizia andata avanti tanti anni, fino all’altro giorno in cui ha deciso di lasciarci”.