Milan, calendario fitto. Bianchin: "La risposta sarà il turnover"

Luca Bianchin ha commentato il calendario del Milan nel mese di ottobre e come Amorim dovrà affrontarlo per gestire al meglio la rosa

Al rientro dalla sosta il Milan avrà un calendario molto complesso: i rossoneri tra campionato ed Europa League scenderanno in campo per nove volte nell'arco di un mese. Si comincerà questo primo tour de force l'11 ottobre in casa del Sassuolo e si concluderà l'8 novembre contro il Genoa al Ferraris. In mezzo altre sette gare: le trasferte di Salisburgo e Bournemouth in Europa, oltre che quella in casa contro il Ferencvaros; poi diverse gare di campionato contro Atalanta, Udinese, Bologna e il Derby contro l'Inter. Luca Bianchin su Gazzetta.it ha provato a fare il punto della situazione sul calendario molto fitto del Milan nel mese di ottobre.

Luca Bianchin immagina come agirà Ruben Amorim di fronte al fitto calendario di ottobre: "La risposta sarà inevitabilmente il turnover. Amorim ha già fatto sapere di voler ruotare, e di voler ruotare molto. Ha diversi giocatori capaci di giocare in più posizioni - Moreira, Rabiot, Saelemaekers, Bartesaghi - e questo aiuta. Il fatto di avere molti giocatori giovani e con poca propensione agli infortuni, anche. Poi ci si adatterà. Modric giocherà soprattutto le partite in cui il Milan avrà il possesso, Camarda avrà spazio al posto di Gonçalo Ramos, in difesa anche Diawara e Terracciano saranno chiamati a dare una mano"