Pasotto: "Non è da escludere di vedere Moreira anche sulla trequarti"

Il commento del collega Marco Pasotto sulla posizione in campo di Diego Moreira, uno dei giocatori più in forma del Milan al momento

Uno degli uomini del momento in casa Milan è sicuramente Diego Moreira. Dopo l'esordio assoluto in rossonero contro la Juventus, il laterale belga è cresciuto di partita in partita e si è messo in mostra anche con la Nazionale. La sua crescita ora apre nuovi scenari tattici per Ruben Amorim che ha già cominciato a sperimentare nella gara contro il Lecce, schierandolo in una posizione più centrale e avanzata. Il commento di Marco Pasotto, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Diego Moreira.

MOREIRA: NON È DA ESCLUDERE DI VEDERLO ANCHE SULLA TREQUARTI

Il commento di Marco Pasotto su Diego Moreira: "Per Moreira impatto esplosivo in un Milan che aveva necessità vitale di trovare nuove fonti di energia. Diego arriva da una scorsa stagione in cui è stato impiegato per lo più sulla fascia sinistra, ma Amorim - nel "gioco delle coppie" che ha in mente - ha spiegato di considerarlo l'alter ego di Chukwueze a destra. Ad ogni modo, sino a questo momento il tecnico portoghese lo ha impiegato su entrambe le corsie, ma non solo: nell'ultimo spicchio di partita, entrato al posto di Saelemaekers, si è mosso per vie centrali, anche se del 3-4-2-1 di Amorim ormai restava ben poco. Tradotto: non è da escludere, all'occorrenza, di vederlo anche sulla trequarti".