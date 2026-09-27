Pasotto: "Non è da escludere di vedere Moreira anche sulla trequarti"
Uno degli uomini del momento in casa Milan è sicuramente Diego Moreira. Dopo l'esordio assoluto in rossonero contro la Juventus, il laterale belga è cresciuto di partita in partita e si è messo in mostra anche con la Nazionale. La sua crescita ora apre nuovi scenari tattici per Ruben Amorim che ha già cominciato a sperimentare nella gara contro il Lecce, schierandolo in una posizione più centrale e avanzata. Il commento di Marco Pasotto, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Diego Moreira.
MOREIRA: NON È DA ESCLUDERE DI VEDERLO ANCHE SULLA TREQUARTI
Il commento di Marco Pasotto su Diego Moreira: "Per Moreira impatto esplosivo in un Milan che aveva necessità vitale di trovare nuove fonti di energia. Diego arriva da una scorsa stagione in cui è stato impiegato per lo più sulla fascia sinistra, ma Amorim - nel "gioco delle coppie" che ha in mente - ha spiegato di considerarlo l'alter ego di Chukwueze a destra. Ad ogni modo, sino a questo momento il tecnico portoghese lo ha impiegato su entrambe le corsie, ma non solo: nell'ultimo spicchio di partita, entrato al posto di Saelemaekers, si è mosso per vie centrali, anche se del 3-4-2-1 di Amorim ormai restava ben poco. Tradotto: non è da escludere, all'occorrenza, di vederlo anche sulla trequarti".
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