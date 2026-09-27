Totti rivela: "Se avessi lasciato la Roma, avrei scelto il Milan. Ecco perché"

Francesco Totti ha rivelato che se avesse mai lasciato la Roma, in Italia sarebbe andato a giocare nel Milan per cui simpatizzava da piccolo

Una leggenda del calcio italiano come Francesco Totti oggi compie 50 anni. Cifra tonda per un campionissimo che ha fatto la storia della Roma e dell'Italia. Per l'occasione il direttore del Corriere dello Sport ha invitato il Pupone come ospite dell'episodio 10 del podcast Tutto in Piazza. È stata un'occasione per ripercorrere le tappe più significative - gioiose, tristi e controverse - della lunghissima carriera di Francesco Totti. Nella chiacchierata è stato citato anche il Milan.

Il commento di Francesco Totti sulla squadra in cui sarebbe andato se avesse lasciato la Roma: "Se avessi lasciato la Roma, il Milan sarebbe stata la squadra scelta in Italia. Anche perché io da piccolo, tra virgolette, tifavo Milan: non ero tifoso del Milan ma gli anni di Sacchi, dei tre olandesi che vincevano ovunque mi affascinavano tantissimo. Era una squadra imbarazzante, bella da vedere..."