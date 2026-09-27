Pasotto: "Saelemaekers ha alternato prove molto convincenti ad altre in cui ha pasticciato"

Il commento del collega Marco Pasotto sulle prestazioni in questo inizio di stagione di Alexis Saelemaekers

Anche quest'anno Alexis Saelemaekers è stato confermato nella rosa del Milan e ha saputo già ritagliarsi un ruolo da protagonista, in particolare sulla trequarti e nelle due partite giocate in casa in campionato contro Venezia e Lecce. Il belga è una delle pedine più duttili a disposizione di Ruben Amorim che per ora lo ha schierato solo come trequartista dal lato sinistro. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Pasotto, in un suo articolo, ha commentato l'inizio di stagione di Saelemaekers da un punto di vista tattico.

Il commento di Marco Pasotto sulla posizione tattica di Alexis Saelemaekers: "Fino a questo momento per Saelemaekers è stata quasi del tutto trequarti, dove il belga ha alternato prove molto convincenti ad altre in cui ha pasticciato più del lecito. Per lui, nell'ambito di una trequarti a due, è un ruolo nuovo, anche se alcune delle sue caratteristiche (spunto nello stretto, passaggi filtranti) sono senz'altro compatibili. Amorim ha già fatto capire chiaramente di vederlo poco "a destra, aperto, per giocare uno contro uno", ma quello resta comunque il ruolo più attinente ad Alexis. In realtà Amorim a inizio stagione lo aveva immaginato largo a sinistra, a piede invertito".