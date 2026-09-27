Ceferin: "Infrastrutture nemmeno lontanamente all'altezza del prestigio del calcio italiano"

Il duro commento di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, sul tema stadi in Italia

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha concesso nella giornata di oggi un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione attuale della FIGC, con il rischio commissariamento, della prospettiva di Euro 2032, della vecchia presidenza di Gravina e ovviamente anche della tematica stadi. Un argomento sempre centrale ma su cui il calcio italiano, come conferma lo stesso Ceferin, ha dimostrato più volte di non saper intercettare in alcun modo.

Il commento di Aleksander Ceferin sul tema stadi in Italia: "Le infrastrutture calcistiche non sono nemmeno lontanamente all’altezza del prestigio di cui gode il vostro calcio. Ciononostante, ci sono stati passi avanti. Ad agosto ben 13 città hanno manifestato interesse a ospitare le partite, i grandi investimenti annunciati sono il segnale incoraggiante che la gravità della situazione è stata compresa anche a livello istituzionale. Tuttavia, il tempo non gioca a favore di nessuno di noi. La disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti: l’unica cosa che conta per il successo".