Tresoldi capitano dell'U21 tedesca: "Ne sono orgoglioso"

Nicolò Tresoldi ha condiviso le sue emozioni sulla possibilità di indossare la fascia da capitano della Germania U21

Nicolò Tresoldi è stato uno dei calciatori più chiacchierati di queste ultime settimane, prima che venissero comunicate le convocazioni di Italia e Germania, le due Nazionali per cui è eleggibile. L'attaccante del Club Brugge, titolare con i belgi anche in Champions League da un paio d'anni, ha sempre vestito la maglia della Nazionale tedesca e ha declinato per il momento l'invito di Roberto Mancini. Tresoldi ha fatto una promessa al suo allenatore dell'U21 della Germania, ovvero quella di qualificarlo all'Europeo di categoria della prossima estate.

Dunque Tresoldi è stato regolarmente convocato dalla Germania U21 e la diatriba sarà nuovamente affrontata più avanti. Ieri la formazione tedesca ha vinto agevolmente 4-0 sulla Lettonia e Tresoldi ha trovato un gol. Serata speciale anche perché ha vestito la fascia di capitano quando è uscito Bischof. Per la prima volta è stato insignito di questo onore e ne ha parlato così a fine gara: "Me lo hanno detto a fine primo tempo tempo. È bello, naturalmente, ne sono davvero orgoglioso. È stata la prima volta per me con la fascia da capitano".