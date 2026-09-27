Costacurta: "Col Lecce un Milan diverso da quello degli ultimi anni. La squadra ha inviato messaggi nella direzione giusta, penso che voglia riconquistare San Siro"

Billy Costacurta ha apprezzato il modo di stare in campo del Milan nella sfida di San Siro contro il Lecce

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Billy Costacurta dà le sue prime impressioni sul nuovo Milan di Amorim. L'ex difensore, un po' come tutti, si è detto preoccupato per la gara contro il Benfica, ma la risposta data dalla squadra contro il Lecce l'ha rincuorato.

“Contro il Benfica mi ero preoccupato perché non capiva come mettere in difficoltà gli avversari e non cercava la profondità. Avrei potuto giocare anch’io a sessant’anni visto che i difensori non sono mai stati costretti a scattare, i portoghesi hanno giocato con la pipa in bocca. Contro il Lecce ho visto un Milan diverso da quello degli ultimi anni, propositivo, promette bene. Credo che sia un po’ presto per giudicare, ma la squadra ha inviato messaggi nella direzione giusta, penso che voglia riconquistare San Siro: la verticalità nel gioco, il tentativo di aiuto reciproco e di essere squadra, cioè tutti o nessuno. Messaggi che ho notato a sprazzi, ma in fondo vedo la luce”.