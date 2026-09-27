MN - Eranio positivo: “Il Milan sta crescendo nei singoli, Rabiot e Modric fondamentali”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio. di seguito le sue parole.

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. diversi i temi trattati, dal gioco espresso fin qui dal Milan fino ad arrivare agli obiettivi stagionali. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Ho visto una squadra che sta crescendo nei suoi singoli. Rabiot penso che sia un giocatore importante, le prime partite non l'avevo visto molto bene invece nell'ultima ho visto il Rabiot di sempre. Modric dicono che è in difficoltà, io un campione lo lascio sempre al suo posto anzi, cercherei magari nelle partite un pochettino più difficili di rendere un po' più semplice il suo ruolo perché un centrocampo a due forse non è da lui, ma devo dire che se metti tanti giocatori come ha messo Saelemaekers che sì, l'ha messo davanti, però è un giocatore che è un centrocampista, cioè uno che ti fa tutte e due le fasi, lo stesso Chukwueze sta facendo comunque grande sacrificio, Modric fa meno fatica. Amorim ha dei giocatori che secondo me possono essere adattati anche in fase di non possesso per poter aiutare chi ha magari la carta d'identità un pochettino più avanzata”