Norvegia-Portogallo, Gonçalo Ramos verso una maglia da titolare

Norvegia-Portogallo, Gonçalo Ramos verso una maglia da titolare
Oggi alle 18:00News
di Manuel Del Vecchio
Ramos torna titolare in nazionale contro la Norvegia

Questa sera, ore 20:45, in Nations League c'è una sfida niente male: Norvegia-Portogallo. I padroni di casa arrivano da un Mondiale strepitoso, che rimarrà senza dubbio nella loro storia, e possono contare su un Haaland mai domo: l'attaccante del City ha segnato ben 63 gol in 56 partite con la sua nazionale. I portoghesi invece dovranno fare a meno di Bruno Fernandes, alle prese con un problema fisico, e avranno CR7 inizialmente in panchina. Il CT Jesus infatti, riporta A Bola, dovrebbe schierare il rossonero Gonçalo Ramos dall'inizio.