Nations League, parte la seconda giornata: tutte le gare di oggi
Di seguito tutte le partite di oggi della Uefa Nations League valide per la seconda giornata della competizione.
Archiviata la prima giornata della UEFA Nations League, si procede spediti con la giornata successiva, la seconda. Dopo i match di ieri sera, tra i quali è spiccato come da pronostico Inghilterra-Spagna terminato 2-3 per i campioni d'Europae del mondo, oggi tornano in campo le seguenti squadre.
UEFA NATIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: IL PROGRAMMA ODIERNO
Lituania - Azerbaigian 1-1
Austria - Kosovo Ore 18:00 (In corso)
Danimarca - Galles Ore 18:00 (In corso)
Serbia - Olanda Ore 18:00 (in corso)
Gibilterra - Andorra Ore 18:00 (In corso)
Israele - Irlanda Ore 20:45
Norvegia - Portogallo Ore 20:45
Germania - Grecia Ore 20:45
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