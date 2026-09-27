MN - Eranio sul modulo: “I numeri lasciano il tempo che trovano, Ramos è un po’ sacrificato”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio. di seguito le sue parole.

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. diversi i temi trattati, dal gioco espresso fin qui dal Milan fino ad arrivare agli obiettivi stagionali. Di seguito un estratto delle sue parole.

Nell’ultima partita contro il Lecce abbiamo visto che Amorim ha un po' variato a livello tattico la squadra in fase di costruzione con un 4-4-2. In base ai momenti, con Pulisic molto vicino a Gonçalo Ramos, può essere la chiave tattica giusta per portare il Milan ad esprimersi bene in campo?

“I numeri lasciano un po' il tempo che trovano perché il calcio moderno è non dare punti di riferimento. Certo che in fase di possesso avere un vantaggio su come si deve attaccare l'avversario è importante, però di nuovi c'erano solo Pulisic e Saelemaekers a ridosso di Ramos che comunque sono giocatori che hanno giocato a tre, hanno giocato dietro la punta; perciò, sono giocatori che si possono modulare. L'assetto è sempre 3-4-2-1 con giocatori che, come ho detto prima, possono aiutare un pochettino più il centrocampo. Anche lo stesso Ramos veniva a giocare a centrocampo per toccare qualche pallone ma il problema non è tanto Ramos, ma è il servirlo, è un po' come si diceva anche l'anno scorso, le punte venivano sacrificate proprio perché con Leao e Pulisic venivano dentro al campo per cercare la soluzione personale ma la punta deve fare solo lavoro sporco e basta”