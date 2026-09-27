Ordine non ha dubbi: “Galliani sarebbe stato fondamentale, non inserirlo è stato incomprensibile”

Franco Ordine parla di Adriano Galliani e di come sia stata una grande occasione per il Milan viste le sue interminabili competenze.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che, tra i vari temi, ha parlato anche dell'occasione Adriano Galliani. Queste le sue parole.

"Galliani sarebbe stato fondamentale, tanto è vero che in questi giorni che separano la nazionale dall'appuntamento della giunta del CONI per la decisione sulla vicenda di Malagò, spunta anche ancora il nome di Adriano Galliani. Perché se tu fai la conta del calcio italiano, Galliani è una risorsa, è uno che ha accumulato esperienze clamorose per oltre 50 anni di calcio, ha diretto la Lega di Serie A in uno dei periodi più eccellenti del calcio italiano, ha esperienza di manager d'azienda e ha tutto il knowhow indispensabile per fare quel tipo di lavoro. Non farlo, non inserirlo è obiettivamente incomprensibile".