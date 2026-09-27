Modric gioisce: "Una vittoria importante per dare il via alla Nations League!"
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Luka Modric si gode la vittoria di ieri sera con la sua Croazia
Gol, record, standing ovation, vittoria. Anche a 41 anni Luka Modric non smette di dimostrare a tutti che il suo livello rimane sempre molto alto. E pensare che alla vigilia della sfida di Nations League contro la Cechia il croato era in dubbio a causa di un attacco febbrile.
Invece ha giocato e ha messo la sua firma sul match. Dopo la partita Luka ha espresso la sua soddisfazione su Instagram: "Un ottimo inizio e una vittoria importante per dare il via alla Nations League!".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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