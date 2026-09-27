Modric gioisce: "Una vittoria importante per dare il via alla Nations League!"

Modric gioisce: "Una vittoria importante per dare il via alla Nations League!"MilanNews.it
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Oggi alle 19:24News
di Manuel Del Vecchio
Luka Modric si gode la vittoria di ieri sera con la sua Croazia

Gol, record, standing ovation, vittoria. Anche a 41 anni Luka Modric non smette di dimostrare a tutti che il suo livello rimane sempre molto alto. E pensare che alla vigilia della sfida di Nations League contro la Cechia il croato era in dubbio a causa di un attacco febbrile.

Invece ha giocato e ha messo la sua firma sul match. Dopo la partita Luka ha espresso la sua soddisfazione su Instagram: "Un ottimo inizio e una vittoria importante per dare il via alla Nations League!".