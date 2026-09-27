Nations League, Gonçalo Ramos parte titolare: le formazioni ufficiali di Norvegia-Portogallo

Nations League, Gonçalo Ramos parte titolare: le formazioni ufficiali di Norvegia-Portogallo
Oggi alle 20:00News
di Andrea La Manna
Di seguito le formazioni ufficiali di Norvegia-Portogallo, match valido per la seconda giornata di Nations League. Gonçalo Ramos

Nel gruppo 4 della UEFA Nations League si sfidano tra qualche minuto le due capoliste, il Portogallo e la Norvegia. Reduci entrambi da una vittoria, le due squadre si giocheranno la momentanea prima posizione in classifica. Due squadre colme di qualità e grandi giocatori dalle quali ci si aspetta una grande partita. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos 

NORVEGIA-PORTOGALLO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NORVEGIA (4-3-3) - Nyland - Vassbakk - Berg - Odegaard - Ryerson - Heggem - Nusa - Schjelderup - Haaland

PORTOGALLO (4-3-3) - Costa - Cancelo - Dias (C) - Veiga - Mendes - Neto - Palinha - Neves - Conceicao - Felix - Ramos All. Jorge Jesus