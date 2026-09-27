Pellegatti svela: “Camarda avrà più spazio ma Cardinale vuole affondare su Endrick”

Carlo Pellegatti parla di Camarda e del suo impiego dopo la sosta e delle voci riguardanti Endrick, attaccante del Real Madrid.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Camarda e del fatto che avrà più spazio dopo la sosta viste le tante partite che il Milan giocherà nel giro di pochi giorni e poi ha rivelato una notizia sul possibile arrivo di Endrick a gennaio. Queste le sue parole.

"Camrda finalmente potrà giocare delle partite dal primo minuto, perché non vedo Gonçalo Ramos, che è l'ottavo giocatore come chilometri percorsi, giocare nove partite sempre da titolare. Vedremo se Cardinale affonderà il colpo per Endrick, il giocatore brasiliano, grande promessa, grande talento che però non trova spazio al Real Madrid. E proprio mi hanno detto l'altro giorno, ho chiesto ma è vera questa di Endrick? Sì, e non ho detto che arriverà, ma Cardinale ci proverà in maniera seria e sarebbe un rinforzo importante".