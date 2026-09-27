MN - Eranio sul Milan: "Amorim ha iniziato un percorso, ad oggi raccolto ottimo bottino"
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L'ex calciatore rossonero Stefano Eranio ha parlato di come ha visto il Milan in queste prime uscite della stagione
Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it in esclusiva. Di seguito un estratto sull'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim:
“Mi sembra un percorso partito da Amorim, che è un nuovo allenatore e che deve scoprire un po' com'è il campionato italiano, com’è la squadra, perché ci sono stati tanti cambiamenti. Penso che sia un ottimo bottino vista anche l'ultima partita, come è stata giocata pur avendo di fronte una squadra che sicuramente non era delle migliori. Però, si sa, nel campionato italiano bisogna vincere le partite anche contro quelle un po' più deboli e forse è stata anche la bravura del Milan a rendere il Lecce ancora più piccolo".
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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