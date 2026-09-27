Nazionali, tra poco in campo Serbia-Olanda: Pavlovic titolare
Continua senza sosta la UEFA Nations League e, dopo la conclusione della prima giornata, già oggi si riparte con quella successiva. Tra qualche minuto (alle ore 18:00) scenderanno in campo Serbia e Olanda, rispettivamente la quarta e la terza del gruppo 2. Un match che può essere già un crocevia per la qualificazione finale. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con il rossonero Pavlovic schierato titolare al centro della difesa.
SERBIA-OLANDA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
SERBIA (4-2-3-1) - Milinkovic Savic - Nedeljkovic - Pavlovic - Gudelj - Stankovic - Joveljic - Zivkovic - Babic - Terzic - Sergej - Lukic All. Paunovic
OLANDA (4-3-3) - Verbruggen - Dumfries - Van Hecke - Van Dijk - Van de Ven - Gravenberch - Veerman - Reijnders - Summerville - Meerdink - Gakpo All. Creus
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