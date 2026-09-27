Nazionali, tra poco in campo Serbia-Olanda: Pavlovic titolare

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Oggi alle 17:12News
di Andrea La Manna
Di seguito le formazioni ufficiali di Serbia-Olanda, match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League. Pavlovic titolare.

Continua senza sosta la UEFA Nations League e, dopo la conclusione della prima giornata, già oggi si riparte con quella successiva. Tra qualche minuto (alle ore 18:00) scenderanno in campo Serbia e Olanda, rispettivamente la quarta e la terza del gruppo 2. Un match che può essere già un crocevia per la qualificazione finale. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con il rossonero Pavlovic schierato titolare al centro della difesa.

SERBIA-OLANDA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

SERBIA (4-2-3-1) - Milinkovic Savic - Nedeljkovic - Pavlovic - Gudelj - Stankovic - Joveljic - Zivkovic - Babic - Terzic - Sergej - Lukic All. Paunovic

OLANDA (4-3-3) - Verbruggen - Dumfries - Van Hecke - Van Dijk - Van de Ven - Gravenberch - Veerman - Reijnders - Summerville - Meerdink - Gakpo All. Creus