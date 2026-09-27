Pellegatti convinto: “Modric, altro record! Rabiot è un campione nel suo ruolo, non servono più esperimenti”

Carlo Pellegatti commenta le prestazione di Luka Modric con la Croazia e di Adrien Rabiot con la Francia.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali ed ha sottolineato le prestazioni di Luka Modric e Adrien Rabiot. Di seguito le sue parole.

"Esaminiamo come sono andati i giocatori che ieri e l'altro ieri si sono stati impegnati con le nazionali. Uno su tutti Modric che ha realizzato un gol bellissimo che probabilmente avete visto dal limite dell'area e toccando il record del giocatore meno giovane ad aver segnato con la Croazia. Eccellente la prestazione di Rabiot nella Francia, signori, quando lo mettono lì. Rabiot è un campione. È un po' incomprensibile a volte, forse perché non era ancora in condizione, visto che è arrivato tardi, però insomma adesso non facciamo più esperimenti e niente. E ci stavano gli esperimenti di Amorim, ma adesso due mesi sono stati sufficienti per conoscere i giocatori".