Pellegatti convinto: “Modric, altro record! Rabiot è un campione nel suo ruolo, non servono più esperimenti”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali ed ha sottolineato le prestazioni di Luka Modric e Adrien Rabiot. Di seguito le sue parole.
"Esaminiamo come sono andati i giocatori che ieri e l'altro ieri si sono stati impegnati con le nazionali. Uno su tutti Modric che ha realizzato un gol bellissimo che probabilmente avete visto dal limite dell'area e toccando il record del giocatore meno giovane ad aver segnato con la Croazia. Eccellente la prestazione di Rabiot nella Francia, signori, quando lo mettono lì. Rabiot è un campione. È un po' incomprensibile a volte, forse perché non era ancora in condizione, visto che è arrivato tardi, però insomma adesso non facciamo più esperimenti e niente. E ci stavano gli esperimenti di Amorim, ma adesso due mesi sono stati sufficienti per conoscere i giocatori".
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