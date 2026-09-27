Athekame, esordio da sogno con la Svizzera: "Appenderò la maglia in casa"

Zachary Athekame molto soddisfatto dopo l'esordio con la Svizzera condito da due assist decisivi: le sue parole a RSI Sport

Il Milan continua a guardare con interesse le prestazioni di Zachary Athekame che ha iniziato questa stagione con le marce altissime. In sei partite con il Lione, squadra a cui è stato ceduto dal club rossonero in prestito secco senza opzioni di acquisto, ha messo insieme due gol e due assist. In tal modo si è conquistato la chiamata per la Nazionale maggiore della Svizzera con cui ieri sera ha esordito nella gara di UEFA Nations League in casa della Macedonia del Nord. Tris elvetico con due assist di Athekame, ancora travolgente. Al termine della gara il calciatore ginevrino ha parlato ai microfoni di RSI Sport.

Il commento di Zachary Athekame, giocatore di proprietà del Milan, dopo l'esordio in Nazionale maggiore della Svizzera con due assist: "Sono contento di questa vittoria per la squadra. Esordio? Mi sono sentito bene. Ero tranquillo perché ho lavorato molto per questo momento e sì, mi sono sentito molto bene. Yakin mi ha detto di giocare con calma e con la testa. Questa maglia me la appenderò in casa"