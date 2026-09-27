Kovacic incorona Modric: "Luka è un miracolo, non ha bisogno di nulla da aggiungere al suo stile di gioco"

Mateo Kovacic ha giocato un’ottima partita per la Croazia nella sfida di ieri sera contro la Cechia, e l’ha fatto ovviamente al fianco di Luka Modric, che a 41 anni ha guidato il centrocampo e ha segnato la rete del momentaneo 1-0. Kovacic ha parlato così del suo compagno di squadra nel post partita:

“Con Bilić, tutto ha funzionato alla perfezione fin da subito, respiriamo tutti come una sola persona. Luka è un miracolo, non ha bisogno di nulla da aggiungere al suo stile di gioco, e come persona è il nostro leader e capitano. Spero che continui così. Ci aspettano due avversari difficili, ma ci piace giocare contro squadre di questo livello. Andremo a Siviglia, sarà una bella partita, ma prima dobbiamo recuperare bene”.