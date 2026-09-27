Musah in campo 62 minuti nella vittoria degli Stati Uniti
Dopo il Mondiale ospitato in casa, che si è concluso agli ottavi di finale contro il Belgio, gli Stati Uniti del confermato CT Mauricio Pochettino sono ripartiti da una vittoria in amichevole contro il Perù per 4-1. Un nuovo ciclo per la Nazionale a stelle e strisce che in questa sosta fa a meno degli "italiani" Christian Pulisic e Weston McKennie, a cui è stato permesso di recuperare la migliore condizione fisica possibile dopo un estate che è stata abbastanza travagliata.
Il Milan era comunque rappresentato da Yunus Musah, tornato tra i convocati di Pochettino dopo una stagione intera di esclusioni. Il centrocampista si è preso la titolarità, forte delle belle prestazioni con la maglia rossonera di questo avvio di campionato. Musah è stato schierato accanto ad Adams in un centrocampo a due ed è rimasto sul terreno di gioco per 62 minuti complessivi. Dopodiché ha lasciato il campo a Gio Reyna.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan