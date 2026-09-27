Rossoneri in nazionale, stasera tocca a Ramos e Pavlovic

Rossoneri in nazionale, stasera tocca a Ramos e PavlovicMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Gli impegni odierni dei rossoneri in Nations League

Questa sera ci saranno due rossoneri in campo impegnati nelle sfide di Nations League con le rispettive nazionali: si tratta di Gonçalo Ramos, che col Portogallo affronta la super Norvegia di Haaland, e Strahinja Pavlovic, che sfida la nuova Olanda di Xavi.

Gonçalo Ramos
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League

Strahinja Pavlovic
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League