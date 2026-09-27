Rossoneri in nazionale, stasera tocca a Ramos e Pavlovic
MilanNews.it
Gli impegni odierni dei rossoneri in Nations League
Questa sera ci saranno due rossoneri in campo impegnati nelle sfide di Nations League con le rispettive nazionali: si tratta di Gonçalo Ramos, che col Portogallo affronta la super Norvegia di Haaland, e Strahinja Pavlovic, che sfida la nuova Olanda di Xavi.
Gonçalo Ramos
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Strahinja Pavlovic
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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