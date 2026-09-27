Infinito Luka Modric, incanta con la Croazia: la sua pagella

Luka Modric non smette di stupire a 41 anni con la maglia della Croazia: la pagella del fuoriclasse a cura di Sportske Novosti

Nell'avvicinamento alla partita tra Cechia-Croazia, che si è giocata ieri sera a Praga e che ha visto la vittoria dei biancorossi a scacchi per 1-2, si è parlato tantissimo della disponibilità o meno di Luka Modric, capitano e assoluto condottiero della Nazionale balcanica. Il fuoriclasse del Milan è stato infatti attaccato da una sindrome influenzale nei giorni scorsi, come altri compagni, e per questo è rimasto in dubbio alla fine, tanto da dover saltare anche l'appuntamento in conferenza stampa della vigilia.

Alla fine Luka Modric ha giocato. Si sentiva meglio e il nuovo CT Slaven Bilic non ci ha pensato un secondo a schierarlo titolare. In campo per 76 minuti, Modric si è espresso su livelli elevatissimi. Tanto elevati che forse nemmeno lui, compagni o avversari se lo aspettavano. È stato il milanista a inaugurare la gara con un bel tiro da fuori area che si è insaccato in rete. Il quotidiano croato Sportske Novosti premia con un 7 in pagella la prestazione di Luka Modric.