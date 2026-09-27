Musah torna in campo con gli Stati Uniti dopo un anno e mezzo: la sua pagella

La pagella di Yunus Musah dopo la vittoria degli Stati Uniti per 4-1 contro il Perù in amichevole

Dopo un anno e mezzo Yunus Musah è tornato tra i convocati degli Stati Uniti ed è rientrato anche tra i titolari in campo. Nell'amichevole di ieri tra la formazione statunitense e il Perù, che si è giocata a Orlando City e che ha visto la squadra di Pochettino vincere per 4-1, il centrocampista rossonero è stato schierato dal primo minuto in un centrocampo a due, accanto al capitanto di serata Tyler Adams. Musah non scendeva in campo con la maglia a stelle e strisce dallo scorso 25 marzo 2025.

STATI UNITI, LA PAGELLA DI MUSAH

Yunus Musah è rimasto in campo per circa un'ora di gioco e ha fornito una prestazione nel complesso sufficiente. Lo scrive anche la redazione di ESPN che nelle sue pagelle ha giudicato la prova del milanista con un 6 pieno: "Una partita in ombra per il centrocampista, che ha agito da tuttocampista. La sua gestione palla prudente è stata la nota saliente della sua gara, al fianco di Tyler Adams"