Il CT della Svizzera soddisfatto da Jashari: "Ottima prestazione"

Ardon Jashari, in campo per 90 minuti nello 0-3 della Svizzera in casa della Macedonia del Nord, ha incassato i complimenti del suo CT

Nella serata di ieri Ardon Jashari ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia della Svizzera, sua Nazionale. Il centrocampista rossonero, anche vista l'assenza obbligata del capitano e leader Granit Xhaka per motivi disciplinari, ha avuto la possibilità di partire titolare e giocare tutta la gara, nella partita di esordio della nuova edizione di UEFA Nations League che gli elvetici hanno vinto per 0-3 a Skopje contro la Macedonia del Nord.

Al termine della gara, come riportato da Blick, nel commentare la prestazione dei rossocrociati, il CT Murat Yakin ha elogiato la gara di Ardon Jashari: "Ardon ha fornito un'ottima prestazione. Ha già sottolineato più volte che gli piace giocare insieme a Granit. Speriamo che accada più spesso. Abbiamo avuto la partita sotto controllo. Il campo con il passare del tempo è diventato un po' difficile, c'era davvero qualche buca. Abbiamo lavorato con i giocatori che avevamo a disposizione — come abbiamo fatto anche in passato. C'è sempre un'opportunità per altri giocatori. Naturalmente mi sarebbe piaciuto avere anche gli altri presenti. Ma bisogna sempre fare i conti con le assenze"