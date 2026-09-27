Portogallo, Jesus lascia il dubbio tra CR7 e Ramos: "Cristiano non può giocare ogni tre giorni"

Il Portogallo questa sera affronterà la Norvegia per la seconda giornata di UEFA Nations League: Jesus ha risposto sul ruolo di Ronaldo

La questione Cristiano Ronaldo tiene banco in Portogallo. La leggenda del calcio ha deciso di continuare con la Nazionale, nonostante degli evidenti segnali di difficoltà nello stare al passo con il livello dei suoi avversari e compagni. In questo senso la prima partita della sosta contro il Galles è stata più che indicativa. Nell'ambiente portoghese si respira la generale volontà di vedere l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos in campo come titolare dal primo minuto.

Questa sera il Portogallo sfiderà la Norvegia a Oslo, in occasione della seconda giornata della UEFA Nations League, che vale già il primato nel girone. Nella conferenza stampa della vigilia il CT Jorge Jesus non è stato chiaro sulla scelta relativa in Ronaldo anche se la sua risposta lascia presupporre che Gonçalo Ramos possa avere una chance dall'inizio: "Cominciamo dalla prestazione di Cristiano contro il Galles. Abbiamo effettuato 15 tiri in area, sette dei quali di Ronaldo. Di questi sette, due sono stati in porta. Ha effettuato sette interventi su tiri in porta. Rispetto alle ultime partite giocate, è un numero elevato. Prima ne faceva uno, due o nessuno. Può fare di meglio, ovviamente. È andato vicino a segnare. Ha giocato 65 minuti e vedremo come sta. Se lo farò partire titolare o se lo lascerò in panchina. Cris, che ci piaccia o no, non è come João Neves, che ha 20 anni e può giocare due partite di fila ogni tre giorni."