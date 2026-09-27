Euro 2032, Ceferin avverte la FIGC: "Ogni forma di ingerenza politica, mina la fiducia dell'Uefa"

Alekesander Ceferin avverte la FIGC in vista di Euro 2032: le sue dichiarazioni in merito al caos sulla presidenza Malagò

La FIGC non trova pace. Dopo i risultati scadenti della Nazionale Italiana degli ultimi anni, escluso il miracolo Europeo, la neo presidenza di Giovanni Malagò è già a rischio. L'ex numero uno del CONI potrebbe essere costretto a vedere decadere la sua presidenza perchè non tesserato alla FIGC al momento delle elezioni: una questione che potrebbe portare al commissariamento della federazione, a ulteriore conferma che il nostro calcio è indietro anni luce rispetto alle principali competitor.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Aleksander Ceferin, presidente UEFA, e ha toccato anche il tema della confusione nella federazione italiana e su come questo potrebbe incidere su Euro 2032. La risposta di Ceferin: "Non intendo commentare scenari ipotetici. Nessuna decisione è ancora stata presa. Dico solo che, in quanto co-organizzatore, l’Italia ha una responsabilità particolare. Proprio per questo è importante preservare l’indipendenza delle istituzioni sportive. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell’Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell’interesse né del calcio italiano né del torneo".