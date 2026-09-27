Milan, venerdì amichevole a porte chiuse contro il Padova

Il Milan giocherà venerdì a Milanello un'amichevole a porte chiuse contro il Padova, per tenere sul pezzo i non convocati

Questa settimana, e più precisamente martedì, il Milan ritornerà ad allenarsi a Milanello. Lo farà ovviamente a ranghi ridotti, essendoci più di metà della rosa di prima squadra via per la sosta delle Nazionali. A Milano sono rimasti solamente in 12 giocatori che potranno lavorare a stretto contatto con Ruben Amorim e il suo staff: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic.

MILAN, VENERDÌ AMICHEVOLE CON IL PADOVA

Per fare in modo che ruggine e polvere non si infiltrino nei meccanismi dei calciatori rossoneri rimasti a Milanello, il club ha organizzato un'amichevole per la giornata di venerdì. Alle 11.30 a Milanello, a porte chiuse, la formazione di Ruben Amorim sfiderà il Padova, compagine di Serie B. Un'occasione per oliare ancora di più i meccanismi specie per quei giocatori che hanno avuto meno spazio: gente come Gabbia,Tomori, Comotto e Diawara per citarne solamente alcuni. In campo, per ragioni numeriche, saranno coinvolti anche alcuni ragazzi di Milan Futuro.