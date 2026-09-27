Jashari in campo 90 minuti con la Svizzera: la sua pagella

Ardon Jashari ha giocato 90 minuti con la Svizzera nella vittoria sulla Macedonia del Nord: la sua pagella al termine della gara

Il centrocampista rossonero Ardon Jashari ha sfruttato al 100% l'assenza del capitano e leader della Svizzera, il giocatore del Sunderland Granit Xhaka escluso per questioni disciplinari da questo giro di convocazioni, e ieri nella prima partita di UEFA Nations League è stato schierato dal primo minuto in mezzo al campo e rimanendo sul terreno di gioco per 90 minuti. Non una partita come le altre per il milanista che ha affrontato a Skopje la Macedonia del Nord, paese in cui parte della sua famiglia affonda le sue origini.

JASHARI, LA SUA PAGELLA CON LA SVIZZERA

La prestazione globale di Ardon Jashari con la Svizzera è stata giudicata sufficiente dai colleghi di RSI Sport che hanno stilato le consuete pagelle del fine gara, terminata 0-3 per i rossocrociati: "È tra gli svizzeri che corrono di più, anche se a volte le gambe vanno più veloci delle idee. Non incanta, non delude. Resta lì, nel limbo".